«НАТО не нужна Украина»: западные аналитики видят риск в интеграции Киева и Запада

Вопрос Украины продолжает горячо обсуждаться в западной прессе и экспертном сообществе. На этот раз в Bloomberg аналитик-экономист Клайв Крук предлагает «наложить мораторий на вступление Украины в НАТО».

По мнению эксперта, «позиция Запада не принимать Украину в НАТО, но и не отвергать этот вариант в будущем — нелогична и контрпродуктивна, в том числе с точки зрения Украины».

При этом господин Крук настаивает, что проблему можно решить одним простым методом: дать гарантии, что Украина в Североатлантический альянс не вступит. В этом внезапном «призыве к миру» нужно понимать контекст. Почему именно Bloomberg выступил с такой позицией, да еще и посредством господина Крука, который не просто автор издания, а был сопредседателем «Копенгагенского консенсуса», экспертной структуры, которая занимается проектированием моделей продвижения глобального благосостояния. То есть это такой think-tank, только рассматривает геополитику не с военной точки зрения, а, если так можно выразиться, с экономико-гуманистической.

Иными словами, господин Крук — это такой голубь мира, который ратует за глобальное процветание и за то, что любые проблемы можно решить экономическим путем. А выступил он со своей пространной статьей именно сейчас, судя по всему, по той простой причине, что издание Bloomberg чуть ранее ни много ни мало, а объявило начало «войны России с Украиной», правда, впоследствии спешно извинившись ;за столь «смелое заявление».

Этот контекст важен для того, чтобы понимать, какие настроения сейчас царят в общественно-политической сфере в США. Там действительно, похоже, «нападение Москвы на Киев» стало уже какой-то аксиомой, которая не подвергается никаким сомнениям. В этом смысле показательна статья в The New York Times, где автор договорился до того, что «ненападение на Украину России — куда опаснее для НАТО, чем нападение» и даже грозит «развалом Североатлантического альянса» (нет, это не шутка и не сарказм, это «глубокая американская политическая аналитика»).

russianmission.eu / Официальный сайт постоянного представительства РФ при Европейском союзе

Пишется и говорится все это ровно в тот момент, когда официальные российские лица прямым текстом постоянно заявляют, что наша страна ни на кого не планирует нападать. Собственно, статья в NYT вышла параллельно с интервью постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова, в котором российский дипломат заявил следующее:

«У России нет планов вторжения ни на Украину, ни в какую-либо другую страну. Это блеф, созданный не в России, а в тех странах, которые сейчас распространяют такое истерическое, я бы сказал, послание по Европе и миру».

Видимо, эти и многие другие аналогичные слова до недавнего времени попросту не считывались американской и — шире — западной стороной. Судя по всему, градус там уже дошел до какого-то логического предела: некоторые издания и, что важно, политики все же решили порефлексировать на данную тему.

Весьма показательно в этом контексте заявление заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ, который подчеркнул:

«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны».

Не менее интересна этом смысле и официальная позиция США, озвученная американским послом на Украине Кристиной Квин. По словам чиновницы, «Украина должна продолжать путь в НАТО. Когда Альянс собирался поговорить, когда рассматривались предложения России, все 30 членов сказали, что они отбрасывают идею России о том, что она должна решить за Украину, и также согласились, что политику «открытых дверей» нужно сохранить. Я твердо убеждена, мы в администрации США твердо убеждены, что эта политика должна продолжаться и дальше, и мы очень счастливы, что Украина хочет идти по этому пути. И сейчас Украина делает необходимые шаги, чтобы стать членом НАТО. Сделаны ли они уже? Нет».

То есть для Соединенных Штатов важны сам принцип, сама возможность принять Украину в Альянс, но тем не менее в ближайшей перспективе о таком развитии событий речь не идет.

Говоря же о «необходимых шагах», стоит напомнить, что несколько лет назад в медиа была запущена своеобразная утка по поводу того, что НАТО не может, согласно уставу, принимать в свой состав страны с территориальными проблемами.

Но это не совсем так, вернее, совсем не так. Хотя бы потому, что у НАТО нет устава, а есть Североатлантический договор, в котором о приеме в Альянс говорится следующее:

«Договаривающиеся стороны по всеобщему согласию могут предлагать любому другому европейскому государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона, присоединиться к настоящему Договору».

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Проще говоря, в Альянс государство может вступить, только если с этим согласны все члены Альянса. А уж какие там проблемы у такого государства — территориальные или нет, — тут, как говорится, «проблемы индейцев шерифа не волнуют». Но также это означает и то, что по поводу Украины нет единодушного решения. Иначе бы эта страна уже была принята в НАТО. Не в силу каких-то заложенных изначально норм, а просто по факту.

И в этом контексте вполне понятно, что НАТО может сказать и Украине, и иным государствам (в частности, бывшим советским республикам), что им вход в Альянс заказан. Просто потому, что так решили «члены клуба».

Чего, собственно, и добивается Россия. И добивается, а это очень важно подчеркнуть, не «угрозой нападения на Украину», а дипломатическим путем. Всеми этими многодневными переговорами по поводу проекта договора о гарантиях безопасности, в котором наша сторона предлагает следующее:

«Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик».

Кстати, немаловажно здесь и продолжение данного пункта, в котором обозначено еще и то, что «Соединенные Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество».

Что, в общем-то, для России на текущий момент куда важнее, чем членство Украины в Альянсе. Потому что эта страна, конечно, не в НАТО, но это никак не отменяет присутствие там многочисленных военных инструкторов из США с очень непонятным и, прямо скажем, подозрительным оружием.

Но в США сейчас категорически с этим пунктом не согласны. Хотя то, что сказала госпожа Квин, равно как и заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ, о невозможности принять Украину в Альянс прямо сейчас, о том, что Киев пока не прошел все нужные стадии, чтобы стать членом НАТО, все же внушает некоторые, хотя и очень робкие надежды на благоприятный исход нынешней сложной ситуации.

Ну и то, что в данный момент в американской прессе после фактического «объявления войны» между Россией и Украиной все же начал звучать голос разума, тоже не может не радовать. Хотя, стоит повториться, пока на фоне общей истерики и по поводу гипотетической войны, и по поводу членства Украины в Альянсе все это выглядит скорее как исключение из правила. К тому же важно понимать, что для России вопрос Украины локальный, хоть и важный. Нашей стране нужны куда более широкие гарантии безопасности. Потому что у нас протяженные границы, около которых в последние годы накопилось как-то уж слишком много военных баз Североатлантического альянса.