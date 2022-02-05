Военные США рассказали новые подробности о теракте в аэропорту Кабула

Американские военные сообщили новые подробности о прошлогоднем взрыве в аэропорту Кабула, унесшего жизнь 13 военнослужащих из США и по меньшей мере 170 афганцев. По словам экспертов Пентагона, они не могли предотвратить нападение имевшимися в их распоряжении ресурсами.

Оглашая журналистам результаты расследования, глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи сказал, что доказательств стрельбы со стороны радикальных исламистов нет. При этом следователи пришли к выводу, что резонансная атака была полностью реализована одним человеком.

«Я хочу признать, что результаты расследования отличаются от того, что мы первоначально предполагали в день нападения. В то время лучшая информация, которой мы располагали сразу после нападения, указывала на то, что это было сложное нападение, совершенное как террористом-смертником, так и другими боевиками», — сказал руководитель CENTCOM.

Федеральное агентство новостей /

Взрыв произошел в аэропорту Кабула 26 августа 2021 года во время эвакуации американских военных и сотрудничавших с ними афганцев. В общей сложности тогда прозвучали два взрыва: произошла детонация заблаговременно заложенного террористом самодельное взрывное устройство, а также пояса смертника, надетого на молодого человека из группировки «Вилаят Хорасан» — афганского отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). По словам очевидцев, после этого в месте произошедшего была открыта стрельба, ставшая причиной увеличения числа жертв.

Последнее обстоятельство опровергли итоги проведенной американскими военными экспертизы. По словам Маккензи, похожие на огнестрельные ранения пострадавшим нанесли стальные подшипники, которыми была начинена принесенная террористом-смертником бомба.

«В ходе расследования не было найдено точных доказательств того, что кто-либо был ранен или убит выстрелами американцев или афганцев. Этот вывод был основан на тщательном рассмотрении показаний под присягой более 100 свидетелей, и особенно наблюдателей, находившихся на вышках США и Великобритании, располагавшихся в не затронутых взрывом местах», — сказал Фрэнк Маккензи.

The US military released footage taken above Kabul International Airport on August 26. The Pentagon now says the deadly attack in the waning days of the US withdrawn from Afghanistan was carried out by a single bomber and was not a "complex" operation as initially described. pic.twitter.com/FEF6rezfGF — Samuel Oakford (@samueloakford) February 4, 2022

Это заявление вызывало у журналистов справедливый вопрос о том, можно ли было в таком случае предотвратить трагедию. Американские военные чиновники в ответ на это заявили, что действовали строго по протоколу и это снимает с них всякую ответственность за произошедшее.

«По результатам нашего расследования, на тактическом уровне это невозможно было предотвратить. И командиры на местах следовали надлежащим мерам», — сказал бригадный генерал Лэнс Кертис.

При этом Маккензи добавил, что в ходе разбирательства эксперты Пентагона опирались не только на показания свидетелей, но также и на проведенные медиками анализы, отчеты специалистов по взрывчатым веществам и записями с наблюдательных беспилотников.

Global Look Press /

Тем не менее на фоне полного вывода американских сил из Афганистана возможности провести детальное расследование на месте происшествия уже нельзя. В дополнение к этому не в пользу американских чиновников говорит тот факт, что они довольно часто намеренно искажают информацию о действиях своих военнослужащих.

Например, после атаки ВВС США в Кабуле, ставшей ответом на теракт в аэропорту, погибли 10 мирных граждан, среди которых были, по меньшей мере, семеро детей. Однако военные чиновники заявляли о ликвидации террористов и долго не признавали роковой ошибки подразделений американской армии.

В то же время по истечении некоторого времени все чаще появляются подробности событий в Афганистане, происходивших на фоне сумбурной эвакуации иностранцев из страны и наступления членов движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Так, ранее стало известно, что незадолго до теракта в воздушной гавани столицы Афганистана его организатор был выпущен из американской тюрьмы силами захвативших ее талибов.

1 Организация запрещена на территории РФ.