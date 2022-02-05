Украинские пользователи Telegram раскритиковали видео Блинкена в поддержку Киева

Киев, 5 февраля. Украинцы неоднозначно восприняли видео государственного секретаря США Энтони Блинкена в поддержку Киева. Они оставили негативные комментарии под записью.

Американский политик опубликовал видео 5 февраля в Twitter, позже оно появилось в Telegram. Ролик состоит из цитат западных лидеров, которые выражают поддержку Украине и ее народу. Жители страны посчитали такой жест издевательством.

«Зачем нам видео? Видео не стреляет и от танков не защищает»; «Многие, конечно, проявляют политическую поддержку, но ведь это просто слова», — написали комментаторы.

Другие пользователи заявили, что никто не обязан помогать Украине.

«Не все страны могут или хотят жертвовать своими ресурсами ради нас. Мы не состоим ни в одном военном союзе, чтобы за нас воевали», — подвел итог один из украинцев.

Ранее Блинкен провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили мнимую «российскую агрессию».