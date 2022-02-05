КХЛ официально объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата

Москва, 5 февраля. Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала заявление о досрочном завершении регулярного чемпионата. Все команды распределены по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

Решение объявил президент КХЛ Алексей Морозов. По его словам, лига будет сосредоточена на проведении розыгрыша Кубка Гагарина по оптимальной структуре.

«В итоге выбран самый объективный вариант — распределить 16 команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества», — говорит в сообщении на сайте КХЛ.

Причиной досрочного завершения чемпионата стала пандемия коронавирусной инфекции. Кроме того, в КХЛ отметили, что сейчас большинство хоккеистов участвуют в Олимпийских играх в Пекине.