Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 19:32
19:32
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что поссорилась с Куравлевым перед его смертью
19:30
Весь мир
Израиль планирует создать новый антииранский военный блок на Ближнем Востоке
19:30
Политика
Noonpost: НАТО не рискнет принять Украину из-за страха конфронтации с Россией
19:29
Экономика
Фото украинского кроссовера ЗАЗ «Перемога» опубликовали в Сети незадолго до дебюта
19:28
Наука
«Дельта» превзошла «Омикрон» в скорости размножения в носоглотке и гортани
19:27
Армия
Военкор Руденко: в Донецке загорелись складские помещения в результате обстрела ВСУ
19:25
Политика
Политолог Ищенко назвал главную причину утечки ответа США на ультиматум России
19:24
Политика
Журналисты Украины вспомнили шутку Рейгана о «бомбардировке СССР» после ошибки Bloomberg
19:23
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева впервые после увольнения мужа показала их семейную фотографию
19:22
Армия
Минобороны Украины: ВСУ приступили к учениям по освоению британских вооружений
Все новости

Американский аналитик Грин указал на ошибки в политике США по России

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 18:03
Политика
Американский аналитик Грин указал на ошибки в политике США по России
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 5 февраля. Ошибки Соединенных Штатов во внешней политике ведут Вашингтон к проигрышу конкурентам и союзникам. Так считает американский доктор философии, историк Доминик Грин.

В пересказе его статьи на The Spectator World «ПолитРоссия» указывает на главное заблуждение американской власти по взаимодействию с Россией. США не учитывает психологический фактор, направив все внимание на «материальную» сторону конфликта: среди политических элит Америки ходят слухи о слабости Москвы, администрация Байдена разделяет позицию высокомерия.

По мнению Грина, союзники США – Германия и Франция – и вовсе пойдут против своего «союзника» Вашингтона и уже выступают за диалог с Москвой. Это поможет освободить французов и немцев от американского давления. Так российский лидер добился стратегических целей без ожидаемого Западом «нападения» на Украину.

«Однако Соединенные Штаты, как правило, предпочитали использовать универсальный подход, без учета национальных особенностей и исторических факторов. Вот почему из американцев не получаются хорошие дипломаты», – раскрывает неудобную правду аналитик.

Грин подчеркивает, что Вашингтону нужно уважать своего противника, чтобы усовершенствовать и без того слабую политику в отношениях с ним. Сейчас же Путин «выталкивает» влияние со стороны США и Европы из Украины и рвет контакты между ЕС и НАТО.

Ранее российский политолог-американист Дмитрий Евстафьев заявил, что российский ультиматум по гарантиям безопасности запустил на территории США и стран Европы необратимый процесс.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Американский аналитик Грин указал на ошибки в политике США по России
россия сша грин the spectator world
Комментировать