Вашингтон, 5 февраля. Ошибки Соединенных Штатов во внешней политике ведут Вашингтон к проигрышу конкурентам и союзникам. Так считает американский доктор философии, историк Доминик Грин.

В пересказе его статьи на The Spectator World «ПолитРоссия» указывает на главное заблуждение американской власти по взаимодействию с Россией. США не учитывает психологический фактор, направив все внимание на «материальную» сторону конфликта: среди политических элит Америки ходят слухи о слабости Москвы, администрация Байдена разделяет позицию высокомерия.

По мнению Грина, союзники США – Германия и Франция – и вовсе пойдут против своего «союзника» Вашингтона и уже выступают за диалог с Москвой. Это поможет освободить французов и немцев от американского давления. Так российский лидер добился стратегических целей без ожидаемого Западом «нападения» на Украину.

«Однако Соединенные Штаты, как правило, предпочитали использовать универсальный подход, без учета национальных особенностей и исторических факторов. Вот почему из американцев не получаются хорошие дипломаты», – раскрывает неудобную правду аналитик.

Грин подчеркивает, что Вашингтону нужно уважать своего противника, чтобы усовершенствовать и без того слабую политику в отношениях с ним. Сейчас же Путин «выталкивает» влияние со стороны США и Европы из Украины и рвет контакты между ЕС и НАТО.

Ранее российский политолог-американист Дмитрий Евстафьев заявил, что российский ультиматум по гарантиям безопасности запустил на территории США и стран Европы необратимый процесс.