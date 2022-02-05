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Эксперт Галактионов спрогнозировал поведение нефтяных цен на следующей неделе

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 18:01
Экономика
Эксперт Галактионов спрогнозировал поведение нефтяных цен на следующей неделе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 февраля. Начало февраля было отмечено высокими ценами на нефть. Если позитивные настроения сохранятся, то стоимость ресурса продолжит расти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

По его словам, несмотря на локальную перегретость, нефтяные цены в первую неделю февраля оставались достаточно высокими. С переходом на апрельский контракт Brent изменения стоимости демонстрировали очень сдержанный характер. Однако во второй половине недели котировки вновь вышли на уровень выше 91 доллара за баррель.

«Рыночный сентимент остается бычьим. Статистика EIA демонстрирует стагнацию американской добычи на фоне сильного спроса», — цитирует Галактионова агентство «Прайм».

При этом дефицит поставок сохраняется. В связи с этим целевой диапазон нефти на следующую неделю может быть в коридоре 90–94 долларов за баррель.

По мнению некоторых экспертов, стоимость черного золота способна достигнуть 100 долларов за баррель в нынешнем году. Необходимых факторов для этого сейчас достаточно много.

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