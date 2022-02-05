Войска ЗВО завершили тактические двусторонние учения в Воронежской области

Москва, 5 февраля. Российские военнослужащие Западного военного округа выполнили задачи по боевой подготовке в рамках двусторонних тактических учений в Воронежской области. Об этом рассказали в пресс-службе ЗВО.

В оперативно-тактической учебной операции принимали участие силы противовоздушной обороны и авиация. В рамках учений военные зенитно-ракетных подразделений выполнили многокилометровый марш, а затем развернули пункты управления для поиска воздушных угроз и отражения авианалета «противника».

«Подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) и оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) завершили двустороннее тактическое учение в Воронежской области», — уточняется в сообщении.

Ранее маневры с участием расчетов артиллерии ЮВО и беспилотников Черноморского флота РФ прошли в Крыму. В рамках учения военнослужащие выполнили боевые стрельбы.