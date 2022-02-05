Комик Морозов заявил, что Прокловой были выгодны отношения с Табаковым

Москва, 5 февраля. Известный юморист Александр Морозов прокомментировал скандальные признания Елены Прокловой о пережитых в подростковом возрасте домогательствах со стороны режиссера Олега Табакова.

По мнению комика, никого особо не волнует, с кем спят артисты. Однако они регулярно делают свою личную жизнь достоянием публики. Морозов назвал это желанием поймать хайп. Юморист осудил Проклову за откровения о Табакове.

«А что тут такого? Я думаю, что Табаков был ходок, а Проклова была красавица, что такого-то? Просто тогда было выгодно получить роль, а теперь выгодно напомнить о себе благодаря вот такому», — поделился он с BLITZ+.

Проклова рассказала об отношениях с ныне покойным Табаковым в программе «Секрет на миллион». Тогда звезда плакала на камеру, говоря о своей неопытности. Актриса утверждала, что этой историей хотела предостеречь молодых девушек от ошибок.

Ранее Татьяна Васильева поддержала свою коллегу. По словам актрисы, в четырехлетнем возрасте она сама подверглась домогательствам со стороны взрослого друга семьи.