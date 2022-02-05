Украинцы в январе вывели почти 140 млн евро за границу

Киев, 5 февраля. Угроза эскалации заставила граждан Украины активнее выводить средства на иностранные счета. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные национального банка.

Регулятор ввел понятие э-лимита. Оно позволяет определить объем средств, которые официально выводятся за границу. Из-за напряженной политической ситуации украинцы резко нарастили количество таких операций.

Статистика говорит о стремительном росте переводов с октября прошлого года. За тот месяц было выведено 45,2 миллиона евро, в ноябре — 64,6 миллиона, в декабре — 123,4 миллиона, а в январе — 139,8 миллиона.

Тревога из-за «накаливания» ситуации вредит экономической сфере Украины, констатировал ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.