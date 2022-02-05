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Депутат Белик: Bloomberg и Bild нагнетают панику в мире новостями о «вторжении» на Украину

Политика
Депутат Белик: Bloomberg и Bild нагнетают панику в мире новостями о «вторжении» на Украину
wikipedia.org  /  Hermes3g / CC BY-SA 4.0

Москва, 5 февраля. Публикации в западных СМИ о «вторжении» России на территорию Украины являются информационными ударами по Москве, заявил депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

Политик напомнил о громком заголовке в статье Bloomberg о «российской агрессии», а также о публикации немецкой газеты Bild, журналисты которой обнародовали «план вторжения» Москвы на подконтрольную Киеву территорию. По словам депутата, в современном мире роль «снаряда» выполняют заявления СМИ.

«Такие информационные удары, несмотря на свою абсурдность, действительно создают нестабильную ситуацию в мире, нагнетают панику, способствуют истерии», — сказал Белик в интервью РИА Новости.

В ООН ранее призвали США отказаться от обострения обстановки на Украине после публикации Bloomberg. В организации выступили против эскалации напряженной ситуации вокруг Киева.

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украина сша госдума bloomberg
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