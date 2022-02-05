Народный артист Лев Лещенко потратил на празднование 80-летия в кругу близких 5 млн рублей

Москва, 5 февраля. Знаменитый эстрадный певец Лев Лещенко 1 февраля отметил свое 80-летие. Отпраздновать событие с размахом и внушительным число звездных гостей народный артист решил в минувшую пятницу.

Лещенко организовал большой юбилейный концерт «Созвездие Льва», после которого состоялась грандиозная вечеринка. На мероприятие пришли сливки отечественного шоу-бизнеса. Правда, на входе каждый из них должен был показать ПЦР-тест, свидетельствующий об отсутствии коронавируса. В числе гостей оказались Олег Газманов, Николай Басков, Игорь Крутой, Наташа Королева, Ротару и многие другие артисты. Кадрами с вечера они активно делились в своих Instagram-аккаунтах.

Кульминацией празднества, на организацию которого у музыканта ушло порядка 5 миллионов рублей, стал огромный торт белоснежного цвета с золотой окантовкой между слоями. Знаменитый певец под всеобщие аплодисменты задул восемь свечей, увенчивающих кулинарное творение.

Prt Scr instagram.com / @leshchenko_lv

В свой день рождения полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» получил поздравление от имени президента России Владимира Путина. Глава государства отметил творческие заслуги артиста и его неизменную доброжелательность.