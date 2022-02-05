Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 18:03
18:02
Политика
Американский аналитик Грин указал на ошибки в политике США по России
18:01
Экономика
Эксперт Галактионов спрогнозировал поведение нефтяных цен на следующей неделе
17:59
Армия
Войска ЗВО завершили тактические двусторонние учения в Воронежской области
17:59
Шоу-бизнес
Комик Морозов заявил, что Прокловой были выгодны отношения с Табаковым
17:58
Общество
Употребление селена может предотвратить болезнь Паркинсона
17:57
Происшествия
Нападение на экс-депутата Шингаркина может быть связано с его общественной деятельностью
17:57
Экономика
Украинцы в январе вывели почти 140 млн евро за границу
17:56
Политика
Депутат Белик: Bloomberg и Bild нагнетают панику в мире новостями о «вторжении» на Украину
17:54
Шоу-бизнес
Народный артист Лев Лещенко потратил на празднование 80-летия в кругу близких 5 млн рублей
17:54
Спорт
Спорт — вне политики: экс-депутат Рады Журавко раскритиковал украинских фанатов за антироссийские кричалки
Все новости

Народный артист Лев Лещенко потратил на празднование 80-летия в кругу близких 5 млн рублей

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 17:54
Шоу-бизнес
Народный артист Лев Лещенко потратил на празднование 80-летия в кругу близких 5 млн рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 5 февраля. Знаменитый эстрадный певец Лев Лещенко 1 февраля отметил свое 80-летие. Отпраздновать событие с размахом и внушительным число звездных гостей народный артист решил в минувшую пятницу.

Лещенко организовал большой юбилейный концерт «Созвездие Льва», после которого состоялась грандиозная вечеринка. На мероприятие пришли сливки отечественного шоу-бизнеса. Правда, на входе каждый из них должен был показать ПЦР-тест, свидетельствующий об отсутствии коронавируса. В числе гостей оказались Олег Газманов, Николай Басков, Игорь Крутой, Наташа Королева, Ротару и многие другие артисты. Кадрами с вечера они активно делились в своих Instagram-аккаунтах.

Кульминацией празднества, на организацию которого у музыканта ушло порядка 5 миллионов рублей, стал огромный торт белоснежного цвета с золотой окантовкой между слоями. Знаменитый певец под всеобщие аплодисменты задул восемь свечей, увенчивающих кулинарное творение.

Народный артист Лев Лещенко потратил на празднование 80-летия в кругу близких 5 млн рублей
Prt Scr instagram.com / @leshchenko_lv

В свой день рождения полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» получил поздравление от имени президента России Владимира Путина. Глава государства отметил творческие заслуги артиста и его неизменную доброжелательность.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Народный артист Лев Лещенко потратил на празднование 80-летия в кругу близких 5 млн рублей
юбилей вечеринка лещенко
Комментировать