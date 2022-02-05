Украина проиграла сборной России по футзалу, несмотря на «помощь» болельщиков-радикалов

Накануне сборная России обыграла команду Украины со счетом 3:2 и вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу. Эту игру смотрели сотни тысяч болельщиков в обеих странах. В России за свою сборную болели на трибунах спокойно и уверенно, а украинские фанаты в Амстердаме позволяли себе грубое поведение и националистические лозунги. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Футзал (он же мини-футбол) на Украине — далеко не самый популярный вид спорта, большинству граждан никогда не приходило в голову болеть за него. Но 4 февраля звезды сошлись так, что он вызвал у украинцев принципиальный интерес: впервые с 2004 года национальная сборная сошлась в полуфинале крупного соревнования со сборной России. Поэтому многие радикально настроенные граждане заранее смешивали политику со спортивными страстями.

Изначально результаты были не в пользу украинцев. Они чудом вышли в полуфинал чемпионата Европы: в группе разгромили Сербию, но проиграли Нидерландам и Португалии. В четвертьфинале Украина обыграла Казахстан, но на этом турнирное везение закончилось — они вышли на Россию. В мини-футбол россияне играют очень успешно. На крупных турнирах российская сборная редко опускается ниже второго места. На этом чемпионате россияне разгромили всех своих соперников в группе: Польшу, Хорватию и Словакию, а потом без шансов обыграли Грузию. По прогнозам букмекеров, Россия должна была обыграть Украину с 70% вероятностью.

В преддверии матча в Киеве активно вспоминали исторический матч по большому футболу, сыгранный в октябре 1999 года в Москве. Тогда Андрей Шевченко сравнял счет в самом конце матча, на 88-й минуте, тем самым украинцы не пустили россиян на чемпионат Европы-1998. Ни до, ни после той игры между фанатами двух сборных не было ни малейших разногласий. Хотя российским болельщикам было обидно, а карьера вратаря сборной РФ Филимонова на этом, по сути, завершилась. Однако сейчас политика наложила четкий отпечаток на атмосферу этого матча в основном благодаря радикалам, которые заранее «подогревали» обстановку перед матчем.

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Так, президент Ассоциации мини-футбола Украины Сергей Владыко перед игрой сообщил, что игроки сборной Украины не станут пожимать руки соперникам из России перед полуфиналом в Нидерландах.

«Украинским олимпийцам в Пекине не советуют делать фото с российскими спортсменами, пожимать им руки. Не думаю, что футзалисты перед матчем с РФ будут вести себя как-то по-другому. Не стоит забывать про коронавирус, это опасно для здоровья, ведь мы находимся под постоянным контролем УЕФА», — заявил Владыко.

В итоге украинские игроки вынуждены были подчиниться «рекомендациям» своей федерации — руки перед игрой россиянам они действительно не пожали.

По ходу матча с трибуны доносились политические лозунги в отношении РФ. Россия и Украина встретились впервые за 14 лет, и не все фанаты были рады такому противостоянию. Даже сквозь голоса комментаторов в эфир прорывались с трибун оскорбительные лозунги. Некоторые из них попали в интернет. Так, украинские фанаты были агрессивно настроены и призывали своих «бить москалей».

В целом сложилось впечатление, что к матчу ЧЕ-2022 специально подогнали два-три десятка радикалов и предоставили им билеты. Трансляция матча, которая шла на Спортивной площади в Киеве, привлекла две-три сотни болельщиков, но никаких кричалок от них по ходу матча слышно не было. Большая редкость — встретить радикала где-то на улице в украинской столице. Ведь украинцы в повседневной жизни никогда не ведут себя так, как вели себя фанаты в Амстердаме.

Игра получилась яркой, а ее развязка — драматичной. Сборная России выигрывала 3:1, ближе к концу матча украинцы сократили разрыв до минимума — 3:2. В самой концовке они «давили» и даже получили право на пенальти, который не реализовал их капитан Петр Шотурма.

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После матча, проигранного украинцами в упорной борьбе, местные СМИ и соцсети были полны разочарованными и злыми комментариями.

«И все равно, что никто не знает, что такое футзал и как зовут хотя бы одного игрока сборной. Кто-то где-то дал интервью на русском? Снова: «А-а-а, предатели!». Море возмущения. Причем возмущаются в основном на том же русском языке, — отметили авторы канала. — Почему ради поддержания градуса истерии у нас готовы жертвовать чем угодно, иногда даже жизнями? Нет, понятно, что отношения между странами оставляют желать лучшего. Но обывателю-то оно зачем? У каждого второго — родственник в РФ, каждый третий там работал. Крым? Но разве действительно кому-то тут так нужен этот Крым? Донбасс? Но эти же люди призывают отгородиться от него колючей проволокой! Возможно, это говорит обида, уязвленное самолюбие. Возможно, это некая сублимация, желание переложить ответственность за собственные провалы на «врага», — поделился своим мнением автор известного украинского Telegram-канала The Panda.

Украинский журналист Артем Франков тоже поделился своим впечатлением о полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.

«Это был матч двух сильных сборных, в конце встречи мы имели все шансы сравнять счет. Тут и пенальти, и момент, который мог нас вернуть в игру. В целом это было событие для футзала, — отметил Франков. — Матч России с Грузией в четвертьфинале подарил нам надежду: мы увидели, что ваша команда не настолько совершенна, чтобы обыгрывать всех и каждого. Украина применила свою тактику: с десятой минуты первого тайма украинцы действовали с полевым игроком вместо вратаря. Ведь было очевидно, что в формате «4 на 4» Россия Украину переигрывает. Поэтому нужно было рисковать и все время добавлять полевого футболиста. По моментам мы России не уступали, да и не уступили вообще! На Украине много было политики накануне матча, да и во время игры были скандирования. Но после него я слышал интервью украинских футболистов — они давали их на русском языке. Надоела эта вся порнография! Многие из нас — русскоязычные, никто не обязан предавать родной язык из-за какой-то политической фигни», — высказал свою позицию Франков.

Украинский политический Telegram-канал Klymenko Time комментировал события по ходу матча.

«Судя по всему, проводить матч Россия — Украина в рамках полуфинала Евро-2022 изначально стоило без болельщиков. Детей-то хоть не взяли с собой? Украина проиграла России в полуфинале Евро-2022 со счетом 2:3. Увы. Но играли классно. В воскресенье сыграем в матче за третье место либо с Испанией, либо с Португалией. Но хуже всего даже не проигрыш. Хуже всего то, как себя вели наши болельщики».

Известный украинский блогер Глеб Ляшенко подвел итоги матча.

«Особой пикантности игре Украина — Россия добавлял тот факт, что лидер сборной Украины Владимир Разуванов долгое время выступал… в чемпионате России по футзалу. Более того, он выступал за команду «Коммунист», в составе которой стал чемпионом РФ. Позже выяснилось, что в чемпионате России играл и капитан сборной Украины Петр Шотурма. Патриоты заранее увидели в этом «великую зраду», мол, как в национальную команду можно привлекать игроков, защищавших цвета «страны-агрессора»?! Как их теперь декоммунизировать и дерусифицировать? Депутат Алексей Гончаренко перед матчем советовал украинским футболистам принципиально не пожимать руки российским игрокам, ведь это «все равно что пожимать руку агрессору». В целом украинская сборная держалась достойно, но в итоге проиграла россиянам. А Гончаренко и ему подобным я рекомендую купить игровую приставку, джойстик и хоть каждый день «побеждать Россию» в симуляторе FIFA 2021», — подытожил Ляшенко.

После игры сборную Украины сдержанно поблагодарил в соцсетях президент Владимир Зеленский.

«Ребята, спасибо вам за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро 17 лет. Мы верим: путь в финал будет гораздо короче. Вы — наши герои! Слава Украине!» — написал Зеленский после матча.

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Рядовые пользователи Сети реагировали на поражение более эмоционально.

«Позор!» — написал пользователь под ником Вадим Олегович.

«В равных составах Украина была слабее, а победный гол россиян очень хорош», — отметил днепропетровец Денис Беспрозванный.

«Играли хорошо, не могу упрекнуть игроков в отсутствии самоотдачи. Зато могу упрекнуть их в страшной нереализации моментов, к сожалению. Спасибо всем, кто присутствовал на трибунах и поддерживал нашу сборную! Слава Украине!» — резюмировал пользователь stevengerrard8.

«На нашего игрока, который не забил пенальти, я бы сильно не ругался: там у любого могли нервы сдать, не рядовой пенальти где-то в чемпионате области», — подытожил Vladislav Pohily.

«Наши пацаны — молодцы, на равных играли! Между прочим, у россиян — первый рейтинг, у нас — десятый. Респект. А за наших болельщиков стыдно», — высказал свою оценку пользователь под ником vianv.

«Удачи России в финале! Помню, как мы за них болели на нашем Евро-2012! Ностальгия», — вспомнил былое Vadyan-King.

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