Saudi Aramco повысила цены на нефть для азиатских стран

Эр-Рияд, 5 февраля. Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличила поставочные цены на нефть для Азии на март. Все сорта черного золота стали дороже на 40-70 центов, передает агентство Bloomberg.

Флагманский сорт Arab Light c марта подорожает на 60 центов по сравнению с февралем, другие сорта — на 0,4-0,7 доллара за баррель. С начала года Saudi Aramco повысила цену для своих азиатских и американских клиентов на 80 центов.

ОПЕК+, в который входит Саудовская Аравия, оставил неизменным план по повышению добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующая министерская встреча состоится 2 марта.

Цены на нефть на мировых рынках достигли нового исторического максимума. Стоимость сорта Brent увеличилась на 2,2% — до 93,1 доллара за баррель. Фьючерсы на поставку WTI выросли на 3% — до 92,4 доллара за баррель. Последний раз котировки черного золота достигали такой отметки в 2014 году.