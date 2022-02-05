Фермер обнаружил древнюю гробницу на западе Ливии

Триполи, 5 февраля. Гражданин Ливии обнаружил на территории фермы древнюю гробницу. Об этом сообщает издание Libya Review.

Мужчина рассказал о находке в Управление туристической полиции и охраны древностей. Специалисты выехали на место инцидента и приступили к раскопкам.

«Следы древней гробницы обнаружены на ферме в городе Аль-Аджайлат, в 80 километрах западнее от Триполи», — говорится в сообщении.

Министерство внутренних дел направило нескольких офицеров в координации с Управлением по контролю за древностями Сабраты. Мероприятие выполнено в соответствии с указаниями заместителя начальника туристической полиции и охраны.

Археологи провели раскопки и подтвердили наличие гробницы. Они обнаружили ряд артефактов, включая глиняные горшки и монеты. Образцы направлены в лабораторию для изучения, после чего эксперты опубликуют окончательный отчет.

Департамент музеев Ливии ранее осуществил мониторинг древностей в Бенгази и объявил, что получил исторический колокол, датируемый 1932 годом. Владельцем необычного артефакта стал житель города Аль-Мардж, который купил эту вещь у гражданина Судана.

В начале 2022 года посольство североафриканского государства в Вашингтоне также инициировало процесс по возвращению контрабандно вывезенного в США артефакта — мраморной статуи греческой богини Персефоны.