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Сборная России завершила первый день ОИ в Пекине на восьмом месте в медальном зачете

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 17:57
Олимпийские игры 2022
Сборная России завершила первый день ОИ в Пекине на восьмом месте в медальном зачете
Global Look Press  /  Maxim Thore

Пекин, 5 февраля. Сборная России занимает восьмую строчку в медальном зачете зимних Игр 2022 года после первого дня соревнований.

Шесть комплектов наград разыграли участники пекинской Олимпиады в первый день соревнований. Спортсмены из РФ сумели завоевать серебро в скиатлоне и бронзу в смешанной эстафете. Сборная России, выступающая на ОИ-2022 под флагом ОКР, занимает промежуточное восьмое место в медальном зачете. На первой строчке располагается Норвегия, в активе которой две награды высшего достоинства. Сборная Словении занимает второе место. Третью строчку в медальном зачете делят Китай, Нидерланды и Швеция.

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. В ходе ОИ-2022 спортсмены разыграют 109 комплектов медалей. Пекин стал первым городом в мире, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.

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спорт олимпиада сборная россии медальный зачет ои-2022
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