Актер Семен Стругачев сожалеет, что сыграл только в одной картине режиссера Виктора Бутурлина

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Семен Стругачев сожалеет, что сыграл только в одной картине режиссера Виктора Бутурлина. Узнав о его кончине, актер в разговоре с ФАН выразил сожаление о большой утрате.

Советский и российский кинорежиссер, сценарист и художник, заслуженный деятель искусств России Бутурлин скончался сегодня на 76-м году жизни в Санкт-Петербурге. После себя он оставил множество кинематографических работ, которые останутся в сердцах зрителя навсегда.

По словам, Семена Стругачева, при жизни Виктор Бутурлин был жизнерадостным человеком, всегда улыбался и всегда получал удовольствие от любого процесса.

Prt Scr youtube.com / Саша Сергеев

«Это был замечательный режиссер, он очень любил актеров, а они любили его. Я с ним работал в фильме «Содержанка», короткометражный фильм. Там еще [актер Александр] Демьяненко вместе со мной был. Это была чуть ли не последняя его работа. К сожалению, только в одной картине мы с Бутурлиным работали. Потом мы очень много встречались по жизни, он приходил ко мне на спектакли. Мы мечтали еще с ним когда-нибудь поработать, но… Да, замечательный был человек, художник и творческий человек. Он пытался всем сделать хорошо, это у него получалось. Это большая утрата. Он так много работал, очень жаль, что он ушел. Эта новость просто ужасна», — говорит актер.

Ранее о кончине режиссера Виктора Бутурлина высказался советский и российский актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Селин.