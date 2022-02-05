Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 19:32
19:30
Весь мир
Израиль планирует создать новый антииранский военный блок на Ближнем Востоке
19:30
Политика
Noonpost: НАТО не рискнет принять Украину из-за страха конфронтации с Россией
19:29
Экономика
Фото украинского кроссовера ЗАЗ «Перемога» опубликовали в Сети незадолго до дебюта
19:28
Наука
«Дельта» превзошла «Омикрон» в скорости размножения в носоглотке и гортани
19:27
Армия
Военкор Руденко: в Донецке загорелись складские помещения в результате обстрела ВСУ
19:25
Политика
Политолог Ищенко назвал главную причину утечки ответа США на ультиматум России
19:24
Политика
Журналисты Украины вспомнили шутку Рейгана о «бомбардировке СССР» после ошибки Bloomberg
19:23
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева впервые после увольнения мужа показала их семейную фотографию
19:22
Армия
Минобороны Украины: ВСУ приступили к учениям по освоению британских вооружений
19:21
Экономика
Математик Душкин призвал инвесторов не вкладываться в зеленые технологии
Все новости

Актер Семен Стругачев сожалеет, что сыграл только в одной картине режиссера Виктора Бутурлина
Шоу-бизнес
Актер Семен Стругачев сожалеет, что сыграл только в одной картине режиссера Виктора Бутурлина
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Семен Стругачев сожалеет, что сыграл только в одной картине режиссера Виктора Бутурлина. Узнав о его кончине, актер в разговоре с ФАН выразил сожаление о большой утрате.

Советский и российский кинорежиссер, сценарист и художник, заслуженный деятель искусств России Бутурлин скончался сегодня на 76-м году жизни в Санкт-Петербурге. После себя он оставил множество кинематографических работ, которые останутся в сердцах зрителя навсегда.

По словам, Семена Стругачева, при жизни Виктор Бутурлин был жизнерадостным человеком, всегда улыбался и всегда получал удовольствие от любого процесса.     

Актер Семен Стругачев сожалеет, что сыграл только в одной картине режиссера Виктора Бутурлина
Prt Scr youtube.com / Саша Сергеев

«Это был замечательный режиссер, он очень любил актеров, а они любили его. Я с ним работал в фильме «Содержанка», короткометражный фильм. Там еще [актер АлександрДемьяненко вместе со мной был. Это была чуть ли не последняя его работа. К сожалению, только в одной картине мы с Бутурлиным работали. Потом мы очень много встречались по жизни, он приходил ко мне на спектакли. Мы мечтали еще с ним когда-нибудь поработать, но… Да, замечательный был человек, художник и творческий человек. Он пытался всем сделать хорошо, это у него получалось. Это большая утрата. Он так много работал, очень жаль, что он ушел. Эта новость просто ужасна», — говорит актер.

Ранее о кончине режиссера Виктора Бутурлина высказался советский и российский актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Селин.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Актер Семен Стругачев сожалеет, что сыграл только в одной картине режиссера Виктора Бутурлина
бутурлин кинематограф стругачев
Комментировать