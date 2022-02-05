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Breaking Defense: Израиль запретил передачу своих вооружений из Прибалтики на Украину

Армия
Breaking Defense: Израиль запретил передачу своих вооружений из Прибалтики на Украину
wikimedia.org  /  The Israel Defense Forces / CC BY-SA 2.0

Тель-Авив, 5 февраля. Израиль запретил Эстонии, Литве и Латвии передавать свои вооружения на Украину в качестве военной помощи от НАТО. Об этом написало издание Breaking Defense.

Информационный портал Breaking Defense со ссылкой на свои источники в Тель-Авиве сообщил, что власти запретил странам Прибалтики передавать вооружения израильского производства украинской армии. Обозреватель журнала Ариэль Егози предположил, что запрет вызван нежеланием Израиля передавать ВСУ технологии своих противотанковых комплексов.

«Предупреждение Израиля было обосновано тем, что Украина может попытаться заполучить ПТРК Spike», — утверждает автор.

Этот комплекс в различных модификациях есть у всех трех прибалтийских стран, однако свое требование Израиль четко озвучил еще в декабре. СМИ считают, что Тель-Авив ввел запрет на передачу своих вооружений ВСУ из-за нежелания портить отношения с Москвой. РФ неоднократно призывала Запад прекратить поставки вооружений Киеву, поскольку это негативно влияет на ситуацию на востоке Украины.

Киев тем временем пожаловался на нерасторопность ФРГ, которая обещала ему партию из пяти тысяч касок для военных, но так и не передала снаряжение ВСУ.

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