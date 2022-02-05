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Болельщиков ОИ-2022 шокировал номер немецких фигуристов в образах из «Отряда самоубийц»

Олимпийские игры 2022
Болельщиков ОИ-2022 шокировал номер немецких фигуристов в образах из «Отряда самоубийц»
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Пекин, 5 февраля. Немецкие фигуристы Катарина Мюллер и Тим Дик выступили в ритм-танце командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Пара каталась в костюмах Харли Квинн и Джокера из франшизы «Отряд самоубийц». Болельщики были удивлены их имиджу.

Мюллер и Дик получили от судей лишь 63,21, заняв последнее место. С номерам по мотивам «Отряда самоубийц» они уже выступали в текущем сезоне на Nebelhorn Trophy. Однако там была менее искушенная публика, чем на Олимпиаде. В Сети разгорелась горячая дискуссия, посвященная выступлению немецкой пары.

«Как они решились использовать эти кринжовые образы?»;

«Очень непрофессионально, немцы несерьезно отнеслись к парному фигурному катанию»;

«Какая-то вакханалия, как допустили это на Олимпиаде!»;

«Что происходит с большим спортом?» — высказались шокированные болельщики.

Ранее сообщалось, что судьи дисквалифицировали членов сборных России и США по шорт-треку за нарушения в эстафете на Олимпиаде. В финал вышла национальная команда Китая.

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олимпиада зрители фигуристы
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