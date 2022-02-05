Глава МИД Алжира заявил о нежелании республики воевать с Марокко

Алжир, 5 февраля. Североафриканская республика не намерена вступать в войну с Марокко. Об этом заявил министр иностранных дел АНДР Рамтан Ламамра в интервью телеканалу France 24.

По его словам, страна не хочет, чтобы дипломатический кризис перерос в вооруженный конфликт. На данный момент отношения между государствами напряжены.

«Алжир и алжирцы пережили войну. Единственная война, которую ведет Алжир, — это защита своего суверенитета», — сказал министр.

Ламамра возложил на Марокко ответственность за разрыв дипломатических связей. Причиной сохранения напряженности между соседними странами стали действия королевства: пропаганда против АНДР и заключение соглашений в сфере безопасности с Тель-Авивом.

«Попытка Рабата запугать с помощью Израиля ничего не значит для Алжира», — добавил глава МИД.

В августе 2021 года Ламамра объявил о разрыве дипотношений с Марокко. Причиной названа «враждебность» со стороны королевства.

Министерство иностранных дел соседнего государства позже выразило сожаление в связи с поступком алжирских властей. Решение назвали «односторонним» и «совершенно необоснованным».