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Глава МИД Алжира заявил о нежелании республики воевать с Марокко

Весь мир
Глава МИД Алжира заявил о нежелании республики воевать с Марокко
maxpixel.net  / 

Алжир, 5 февраля. Североафриканская республика не намерена вступать в войну с Марокко. Об этом заявил министр иностранных дел АНДР Рамтан Ламамра в интервью телеканалу France 24.

По его словам, страна не хочет, чтобы дипломатический кризис перерос в вооруженный конфликт. На данный момент отношения между государствами напряжены.

«Алжир и алжирцы пережили войну. Единственная война, которую ведет Алжир, — это защита своего суверенитета», — сказал министр.

Ламамра возложил на Марокко ответственность за разрыв дипломатических связей. Причиной сохранения напряженности между соседними странами стали действия королевства: пропаганда против АНДР и заключение соглашений в сфере безопасности с Тель-Авивом.

«Попытка Рабата запугать с помощью Израиля ничего не значит для Алжира», — добавил глава МИД.

В августе 2021 года Ламамра объявил о разрыве дипотношений с Марокко. Причиной названа «враждебность» со стороны королевства.

Министерство иностранных дел соседнего государства позже выразило сожаление в связи с поступком алжирских властей. Решение назвали «односторонним» и «совершенно необоснованным».

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алжир ламамра
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