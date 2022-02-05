Компания Amazon достигла исторического максимума по росту капитализации за день

Вашингтон, 5 февраля. Один из крупнейших мировых онлайн-ретейлеров Amazon достиг исторического максимума среди компаний США по росту рыночной стоимости ценных бумаг за день, сообщает The Wall Street Journal.

По данным на 4 февраля, капитализация компании увеличилась на 191,3 млрд долларов, что означает рост акций почти на 14%. Данный показатель является рекордным за последние семь лет. Amazon обогнал Apple, стоимость которого неделю назад поднялась на 181,3 млрд долларов.

Максимальной капитализации ретейлер достиг на фоне опубликованной отчетности по итогам четвертого квартала 2021 года. Согласно ее данным, чистая прибыль компании выросла с 7,2 млрд до 14,3 млрд долларов, выручка год к году увеличилась на 9% и составила 137,4 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние миллиардеров из первых десяти строчек Bloomberg Billionaires Index за 2021 год выросло на 402,17 млрд долларов. В этот топ, в частности, входит Джефф Безос, бывший гендиректор Amazon.