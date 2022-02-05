Писатель Олег Рой рассказал о переговорах с японцами и жизни в Швейцарии

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал писатель Олег Рой.

Из-за пандемии Олег Рой был вынужден отказаться от поездки в Японию на переговоры. Всему виной ограничения, которые установлены в Стране восходящего солнца. Нюанс в том, что каждый иностранец, прибывший в страну, обязан пройти 14-дневный карантин. А позволить себе находиться в двухнедельной изоляции Рой был не готов. Однако для самих японцев в России подобных ограничений нет, что и позволило переговорам состояться. Речь на встрече шла о проекте «Волшебная лавка Есении», в рамках которого будет презентован персонаж Мишка Шмяк. Его старт намечен на июнь.

В 90-е Олег Рой получил очень заманчивое предложение о работе от швейцарско-итальянской компании. Сначала он пару лет жил в Женеве, а затем перебрался в Лугано, откуда регулярно приезжал в Россию. По словам Роя, в те времена его книги продавались в электричках. Ни о каких магазинах никто и не помышлял. Тогда литература не вызывала такого серьезного интереса у читателей, как сейчас. Люди были больше заняты своей повседневной жизнью. В целом, вспоминая о 90-х, Рой подчеркивает, что они у него ассоциировались с грязной и холодной зимой.

Большое интервью с Олегом Роем смотрите 6 февраля на площадке ФАН.