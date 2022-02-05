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Немецкие ученые планируют начать выращивать свиней-доноров для пересадки сердец людям

Общество
Немецкие ученые планируют начать выращивать свиней-доноров для пересадки сердец людям
pxfuel.com

Берлин, 5 февраля. Немецкие ученые к 2025 году планируют создать новый вид свиньи, которая будет использоваться для трансплантации сердец людям. Об этом сообщили сотрудники мюнхенского Университета Людвига-Максимилиана.

Первая операция по пересадке сердца свиньи человеку прошла в США месяц назад. Для этого использовался орган животного с острова Окленд, которое имело десять генетических модификаций. Специалисты из Германии планируют сократить количество преобразований до пяти, создав более простую модель, передает Reuters.

Первая операция по пересадке сердца в ФРГ запланирована на 2025 год. До этого времени ученые будут разводить свиней-доноров и проводить эксперименты на бабуинах. Только в случае успеха врачи перейдут к испытаниям на людях.

Зоозащитники выступили против использования животных в научных и медицинских целях. Соответствующую петицию подписали около 57 тысяч человек.

Американские врачи ранее впервые пересадили человеку сразу две почки свиньи. Операцию по трансплантации перенес 57-летний мужчина.

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