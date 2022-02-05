Сын нового мужа актрисы Макеевой назвал дату своей свадьбы

Москва, 5 февраля. Актриса Анастасия Макеева, которая в мае прошлого года вышла замуж за словенского бизнесмена Романа Малькова, пока своих детей не имеет. Однако вместе с избранником знаменитости в столицу перебрался его 17-летний сын Андрей, который уже вовсю размышляет о собственной будущей свадьбе.

Несовершеннолетний пасынок артистки довольно быстро стал блогером с аудиторией в Instagram более 21 тысячи человек. Юноше нравится популярность, которая неожиданно на него свалилась на фоне романа отца со звездой. Андрей Мальков любит общаться с подписчиками и отвечать на их, порой странные, вопросы.

Так, кто-то из пользователей Сети спросил у сына Малькова про его жену, вероятно, перепутав его с отцом. Однако подросток не растерялся и сообщил, когда обзаведется супругой.

Prt Scr instagram.com / @m_a_l_k_o_v

«У меня нет пока жены. 25.05.2025 у нас свадьба», — написал Мальков-младший.

После встречи Нового года пасынок Макеевой озвучил своей аудитории планы на ближайшие 12 месяцев. Он заявил, что решительно настроен самостоятельно заработать первые средства уже в этом году.