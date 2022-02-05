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В ООН призвали США отказаться от обострения ситуации на Украине после публикации Bloomberg

Политика
В ООН призвали США отказаться от обострения ситуации на Украине после публикации Bloomberg
un.org  /  Steven Bornholtz / UN Photo

Москва, 5 февраля. Все страны должны избегать действий, которые могут обострить ситуацию вокруг Украины. С таким призывом выступил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Он прокомментировал ошибочную публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину. Агентство позже заявило, что текст был опубликован случайно.

«Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», — сказал Хак в комментарии РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно тоже высказался о публикации. Он назвал ее следствием опасных заявлений США и Европы о России. Официальный представитель Кремля в шутку предложил поменять термин «фейк-ньюс» на «блумберг-ньюс».

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