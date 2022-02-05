Подразделения ЮВО и Черноморского флота РФ провели артиллерийские учения в Крыму

Севастополь, 5 февраля. Учения с участием расчетов артиллерии Южного военного округа и БПЛА Черноморского флота РФ состоялись в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба флота.

Согласно опубликованной информации, в артиллерийских маневрах приняли участие около 20 расчетов артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

«В ходе учения расчеты боевых машин систем залпового огня, гаубичной артиллерии и минометных подразделений отработали подготовку к стрельбе и смену огневых позиций в условиях применения условным противником авиации и диверсионно-разведывательных групп, — отмечается в заявлении.

Также указывается, что корректировка огня и обнаружение целей велась операторами БПЛА с постов наблюдения и разведки. Кроме того, военнослужащие-артиллеристы провели боевые стрельбы в рамках выполнения задачи по обороне морского побережья.

Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования после завершения учений в Черном море.