Президент Украины Зеленский обсудил с главой Евросовета Мишелем ситуацию на Украине

Киев, 5 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил напряженную ситуацию вокруг Украины с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщил сам Зеленский в Twitter.

Украинский лидер провел с Мишелем телефонный разговор. В посте президент Украины подчеркнул, что политиками прилагаются все возможные усилия для того, чтобы восстановить стабильность в стране.

«Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и ее деэскалацию в рамках всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен Евросоюзу за неизменную поддержку Украины», — пишет Зеленский.

Ранее украинский политолог Александр Лазарев заявил, что Соединенные Штаты и страны Запада не будут вставать на сторону Украины в случае нагнетания военного конфликта. Политический консультант Андрей Телиженко поддержал коллегу и подчеркнул, что украинское государство должно заниматься решением своих проблем самостоятельно.