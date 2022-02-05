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Столетняя актриса Бетти Уайт рассказала про отношения с Райаном Рейнольдсом

Общество
Столетняя актриса Бетти Уайт рассказала про отношения с Райаном Рейнольдсом
Global Look Press  /  AUG /Nancy Kaszerman

Лос-Анджелес, 5 февраля. Американская актриса, комедиантка и телеведущая Бетти Уайт, которая в январе отметила столетний юбилей, пошутила об интересе Райана Рейнольдса к своей персоне.

Рейнольдс и Уайт снимались вместе в комедии «Предложение». После работы над проектом актеры продолжили общение. В интервью журналу People артистка вспомнила о своем партнере, заявив, что он еще не разлюбил ее.

«Я слышала, Райан до сих пор не успокоился. Но для меня по-прежнему и неизменно существует только один мужчина — Роберт Редфорд!» — поделилась легенда кино.

Звезда франшизы «Дэдпул» принял участие в вечеринке в честь актрисы. Рейнольдс не удержался от ответных шуток. По его словам, Уайт, как типичный Козерог, — весь день спит, а по ночам «бузит и ухлестывает за мужчинами».

Ранее сервис «Яндекс. Плюс» опубликовал рейтинг самых популярных фильмов. «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом занял третью строчку, уступив «Веному-2» и «Дюне».

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актер Райан Рейнольдс бетти уайт
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