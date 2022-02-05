Лыжник Девятьяров поделился прогнозом относительно россиян на зимней Олимпиады в Пекине

Серебряная медаль должна мотивировать лыжницу Наталью Непряеву к новым победам на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Таким мнением поделился в беседе с ФАН лыжник, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Михаил Девятьяров.

«Смотрел [Игры], хоть и тренировка была. Смотрел финиш Натальи Непряевой и биатлон. От Непряевой впечатления очень хорошие. Она молодец, поборолась, завоевала медаль. Хорошая гонка была», — сообщил спортсмен.

Михаил Девятьяров также отметил, что, на его взгляд, завоеванная награда должна вдохновить россиянку на новые победы.

«Думаю, Непряева сейчас находится в очень хорошей форме. Завоевание серебряной медали ее подстегнет. Думаю, в следующих дисциплинах она должна показать, на что способна», — пояснил собеседник ФАН.

Global Look Press / Maxim Thore

В завершение он поделился еще одним прогнозом относительно яркого спортивного события в Пекине.

«Завтра у нас мужской скиатлон. Будем болеть за наших ребят. Как говорится, все непредсказуемо. Думаю, Александр Большунов должен побороться. Трасса тяжелая, скольжение трудное. Он много тренируется, у него большая выносливость. Другие ребята также должны показать хорошие результаты», — подытожил лыжник.

Ранее хоккеист Вячеслав Фетисов в беседе с ФАН заявил, что XXIV зимние Олимпийские игры подарят болельщикам много позитивных эмоций. По его словам, российские фигуристки потрясают воображение зрителей по всему миру.