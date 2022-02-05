Онопко рассказал о разговоре с Дзюбой на сборе в Португалии

Лагуш, 5 февраля. Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко раскрыл подробности встречи с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой на сборе сине-бело-голубых в Португалии.

Помощник Валерия Карпина Виктор Онопко пообщался с Артемом Дзюбой, Иваном Сергеевым, а также Арсеном Адамовым на тренировочном сборе петербургского клуба в португальском Лагуше. О разговоре с лучшим бомбардиром в истории сборной России, который не выступал за национальную команду с лета 2021 года, специалист рассказал журналистам издания «Спорт-Экспресс».

«Очень коротко. Чувствуется, что Артем серьезно готовится к сезону, рвется играть и хочет быть полезным клубу. Остальных тем не касались», — отметил Онопко.

В марте сборная России поборется за выход на ЧМ-2022. В первой игре команда Валерия Карпина встретится с Польшей. Стыковой матч отбора к ЧМ в Катаре пройдет в Москве. В случае победы сборная России сыграет с сильнейшим в противостоянии Швеция — Чехия.