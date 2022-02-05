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Читатели Le Figaro объяснили сближение России и Китая вмешательством США в дела стран

Политика
Читатели Le Figaro объяснили сближение России и Китая вмешательством США в дела стран
Федеральное агентство новостей

Париж, 5 февраля. Соединенные Штаты собственноручно подтолкнули Россию в объятия Китая. К такому выводу пришли французские читатели издания Le Figaro.

Пользователи обратили внимание на статью, в которой говорилось об итогах прошедших переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Американская неуступчивость показала свою контрпродуктивность. Она лишь укрепляет связи между россиянами и китайцами!» — написал читатель под ником SYRIO.

Читатели Le Figaro объяснили сближение России и Китая вмешательством США в дела стран
Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Пользователь runuser отметил, что сближение Москвы и Пекина стало последствием наглого вмешательства Соединенных Штатов во внутриполитические дела стран. Плюс ко всему читатели осудили США за то, что они дестабилизируют обстановку в мире на протяжении 40 лет.

Французы также обрушились с критикой на президента Джо Байдена за его действия.

«Мы никогда не простим Байдена за то, что он подтолкнул Москву в объятия Пекина, а также за то, что сделал из европейских стран своих вассалов», — заключили комментаторы.

Политолог Вадим Карасев ранее предсказал кардинальные изменения в мире после переговоров РФ и КНР. По его словам, главы двух государств открыто и прямо дали понять странам Запада, что не готовы мириться с прежним мироустройством.

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