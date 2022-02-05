Хлебникова ответила на слухи о причине пожара в ее квартире

Москва, 5 февраля. Причина серьезного пожара в столичной квартире звезды 90-х Марины Хлебниковой до сих пор остается нераскрытой. Некоторые СМИ писали, что она может крыться в якобы употребленном артисткой алкоголе, однако сама певица заявляет, что это не так.

Возгорание в квартире Хлебниковой случилось 18 ноября прошлого года. Сама исполнительница сильно пострадала, после чего провела в ожоговом отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского полтора месяца. Последние две недели знаменитость продолжает реабилитацию вне стен больницы. Артистка также старается развенчивать слухи, которыми обросло произошедшее с ней ЧП.

Хлебникова прокомментировала информацию, продолжающую появляться в ряде СМИ. Журналисты пишут, что причиной пожара стала сигарета, которую певица забыла потушить, поскольку была нетрезвой. Подобные домыслы звезда категорично отвергает в своих сториз в Instagram.

«Откуда эти "некоторые данные"? Во всех расследованиях и анализах крови такой информации нет!» — цитирует артистку издание «Дни.ру».

В конце января пародист Александр Песков предположил, кто мог бы помочь Хлебниковой отремонтировать обгоревшую квартиру. Актер театра и кино считает, что с этой задачей легко справится рэпер Моргенштерн.