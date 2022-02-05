Эксклюзивный клуб для геймеров пенсионного возраста открылся в японском Кобе

Пожилые геймеры ликуют: специально для них открыли целый киберспортивный комплекс, где можно насладиться общением с единомышленниками и пройти любимые игры на самых современных компьютерах.

Эксклюзивный компьютерный клуб получил название Elderly Scrolls, и его могут посещать исключительно пожилые люди. Для клиентов установили самое современное оборудование: клавиатуры и джойстики со светодиодной подсветкой, игровые консоли последних моделей и мощные компьютеры.

«Этот киберспортивный клуб предназначен только для людей в возрасте от 60 лет и старше. Мы открыли его, чтобы старики могли завести новое хобби после выхода на пенсию и немного развлечься после самоизоляции. Мы хотим помочь им найти друзей с помощью игр», — рассказал владелец клуба Кодзи Нашимото.

Инициатива открыть подобный клуб пришла японцу в разгар пандемии, в июле 2020 года. Предприниматель хотел создать для пожилых контролируемую и безопасную среду и отвлечь их от порядком поднадоевшей рутины.

«Мне 63 года, и мне нравится приходить сюда и общаться с людьми со всего мира в режиме онлайн, играть с ними, разговаривать. Мы помогаем друг другу проходить сложные игры», — отметил посетитель Кеничи Утияма.

Заведение стали посещать как пожилые мужчины, так и женщины. Все они с интересом втягиваются в киберпространство, изучают тонкости компьютерной грамотности. Каждая сессия длится 90 минут, из них 30 отведены на чаепитие — это дает возможно посетителям познакомиться между собой и пообщаться.

«Я как будто чувствую себя здесь моложе, словно я вернула юность, вновь стала ребенком. Я всегда думала, что киберспорт — это для молодежи, но теперь я поняла, что этим могут заниматься все, даже пожилые люди. Кто угодно может проходить компьютерные игры, и совсем не важно, сколько тебе при этом лет», — объяснила клиентка клуба Тамаэ Хитоми.

Освоиться пенсионерам помогают инструкторы: они дают геймерам базовые знания, обучают управлению мышью и клавиатурой, позволяя им спокойно и без стресса насладиться игровым процессом.