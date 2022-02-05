Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 18:02
18:01
Экономика
Эксперт Галактионов спрогнозировал поведение нефтяных цен на следующей неделе
17:59
Армия
Войска ЗВО завершили тактические двусторонние учения в Воронежской области
17:59
Шоу-бизнес
Комик Морозов заявил, что Прокловой были выгодны отношения с Табаковым
17:58
Общество
Употребление селена может предотвратить болезнь Паркинсона
17:57
Происшествия
Нападение на экс-депутата Шингаркина может быть связано с его общественной деятельностью
17:57
Экономика
Украинцы в январе вывели почти 140 млн евро за границу
17:56
Политика
Депутат Белик: Bloomberg и Bild нагнетают панику в мире новостями о «вторжении» на Украину
17:54
Шоу-бизнес
Народный артист Лев Лещенко потратил на празднование 80-летия в кругу близких 5 млн рублей
17:54
Спорт
Спорт — вне политики: экс-депутат Рады Журавко раскритиковал украинских фанатов за антироссийские кричалки
17:51
Весь мир
Фермер обнаружил древнюю гробницу на западе Ливии
Все новости

Эксклюзивный клуб для геймеров пенсионного возраста открылся в японском Кобе

Общество

Пожилые геймеры ликуют: специально для них открыли целый киберспортивный комплекс, где можно насладиться общением с единомышленниками и пройти любимые игры на самых современных компьютерах.

Эксклюзивный компьютерный клуб получил название Elderly Scrolls, и его могут посещать исключительно пожилые люди. Для клиентов установили самое современное оборудование: клавиатуры и джойстики со светодиодной подсветкой, игровые консоли последних моделей и мощные компьютеры.

«Этот киберспортивный клуб предназначен только для людей в возрасте от 60 лет и старше. Мы открыли его, чтобы  старики могли завести новое хобби после выхода на пенсию и немного развлечься после самоизоляции. Мы хотим помочь им найти друзей с помощью игр», — рассказал владелец клуба Кодзи Нашимото.

Инициатива открыть подобный клуб пришла японцу в разгар пандемии, в июле 2020 года. Предприниматель хотел создать для пожилых контролируемую и безопасную среду и отвлечь их от порядком поднадоевшей рутины.

«Мне 63 года, и мне нравится приходить сюда и общаться с людьми со всего мира в режиме онлайн, играть с ними, разговаривать. Мы помогаем друг другу проходить сложные игры», — отметил посетитель Кеничи Утияма.

Заведение стали посещать как пожилые мужчины, так и женщины. Все они с интересом втягиваются в киберпространство, изучают тонкости компьютерной грамотности. Каждая сессия длится 90 минут, из них 30 отведены на чаепитие — это дает возможно посетителям познакомиться между собой и пообщаться.

«Я как будто чувствую себя здесь моложе, словно я вернула юность, вновь стала ребенком. Я всегда думала, что киберспорт — это для молодежи, но теперь я поняла, что этим могут заниматься все, даже пожилые люди. Кто угодно может проходить компьютерные игры, и совсем не важно, сколько тебе при этом лет», — объяснила клиентка клуба Тамаэ Хитоми.

Освоиться пенсионерам помогают инструкторы: они дают геймерам базовые знания, обучают управлению мышью и клавиатурой, позволяя им спокойно и без стресса насладиться игровым процессом.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Эксклюзивный клуб для геймеров пенсионного возраста открылся в японском Кобе
япония пенсионеры киберспорт видеоигры геймеры
Комментировать