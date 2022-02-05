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Востоковед Подопригора предсказал сближение России и Китая из-за санкций США

Политика
Востоковед Подопригора предсказал сближение России и Китая из-за санкций США
pixabay.com

Москва, 5 февраля. Россия и Китай могут укрепить союз из-за угрозы американских санкций. Произойдет ли сближение Москвы и Пекина, рассказал востоковед Борис Подопригора.

КНР не оставит Россию без поддержки в случае объявления санкций со стороны США. Главным фактором, который подтолкнет Пекин помочь Москве, будет вопрос Тайваня.

США нагнетают обстановку вокруг острова, поддерживая его независимость. Россия же выступает за принцип «одного Китая».

«Китай буквально принуждают к налаживанию более тесного и многопрофильного сотрудничества с Россией. Это взаимный процесс для двух сторон. И Россия обращается к китайцам, и они — к Москве как к политической силе», — на пальцах объяснил Подопригора изданию «ПолитЭксперт».

Востоковед Подопригора предсказал сближение России и Китая из-за санкций США
Федеральное агентство новостей /

Еще одним фактором, который толкнет Китай в российские объятия, станет создание США, Австралией и Великобританией военного блока AUKUS. Вашингтон еще недавно заявлял, что подобного объединения не будет, однако Пекин оказался обманутым. Китай не будет мириться с политикой американцев, уверен востоковед.

Соединенные Штаты грозят России санкциями, если она «вторгнется» на Украину. С такими же заявлениями выступают европейские страны. Москва не устает говорить, что не проявляет агрессии в отношении соседнего государства.

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