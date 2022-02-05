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Die Welt: Киев требует от Берлина оружия, которого нет у бундесвера

Армия
Die Welt: Киев требует от Берлина оружия, которого нет у бундесвера
wikipedia.org  /  U.S. Army / Общественное достояние

Берлин, 5 февраля. Представители украинских властей хотят получить от ФРГ вооружение, которого нет у немецкой армии и военно-морских сил.

Требованиям Киева в адрес Берлина об оружейных поставках явно недостает реализма, пишет немецкое издание Die Welt.

«Об этом уже давно идут дискуссии. Постоянно не хватало денег. Украина также может нуждаться в боеприпасах, но и это не рассматривается, так как склады бундесвера пусты», — сообщается в публикации.

Авторы Die Welt указывают, что украинский посол в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин отправить Киеву боевые корабли и современные средства ПВО, однако этого оружия в достаточном количестве и исправном техническом состоянии попросту нет у бундесвера.

Ранее в минобороны Украины пожаловались на задержку поставок пяти тысяч немецких армейских касок для нужд ВСУ.

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