Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии

Москва, 5 февраля. Два бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 ВКС РФ выполнили задачи по патрулированию над территорией Белоруссии. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Согласно представленной информации, российские бомбардировщики находились в воздухе порядка четырех часов. Во время патрулирования над территорией республики Ту-22М3 отработали маневры по выполнению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны ВС Белоруссии, уточнили в военном ведомстве.

Ранее российские штурмовики Су-25СМ завершили перебазирование на аэродромы Белоруссии. Они примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства.