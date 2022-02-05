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Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 16:56
Армия
Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 февраля. Два бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 ВКС РФ выполнили задачи по патрулированию над территорией Белоруссии. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Согласно представленной информации, российские бомбардировщики находились в воздухе порядка четырех часов. Во время патрулирования над территорией республики Ту-22М3 отработали маневры по выполнению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны ВС Белоруссии, уточнили в военном ведомстве.

Ранее российские штурмовики Су-25СМ завершили перебазирование на аэродромы Белоруссии. Они примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства.

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