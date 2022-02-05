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Большинство россиян предпочитают покупать продукты онлайн в четверг

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 16:56
Экономика
Большинство россиян предпочитают покупать продукты онлайн в четверг
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 февраля. Наибольшее количество покупок продуктов в онлайн-формате производится россиянами в четверг. Такие данные содержит исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, которое было подготовлено для РИА Новости.

Самым «провальным» с этой точки зрения днем специалисты назвали субботу. Для анализа была использована январская информация по интернет-продажам продуктов питания и товаров первой необходимости. Ее сравнили со значениями аналогичного периода годом ранее.

Также удалось выяснить, в какие дни россияне приобретают продукты той или иной категории. В частности, когда на неделе большей популярностью пользуются товары для полезного питания, а когда, наоборот, растет спрос на чипсы и сладости.

«Большинство россиян активно закупается продуктами в четверг: онлайн-оборот по четвергам оказался больше, чем во все остальные дни недели. К примеру, в исследуемый период оборот онлайн-продаж в четверг в среднем оказался на 57% больше, чем в понедельник», — уточняется в материалах.

Кроме того, россияне стали менее активными в офлайн-торговле. Больше всего это заметно в Нижегородской, Самарской областях и в Ставропольском крае.

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