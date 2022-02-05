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«Уходят последние из поколения…»: режиссер Светозаров узнал от ФАН о смерти сценариста Бутурлина
Шоу-бизнес
«Уходят последние из поколения…»: режиссер Светозаров узнал от ФАН о смерти сценариста Бутурлина
lenfilm.ru  /  Ленфильм

Сегодня уходят последние мастера из поколения пришедших в кинематограф на Ленфильм в 1980-е годы. Об этом в беседе с ФАН заявил кинорежиссер, сценарист Дмитрий Светозаров. Ранее стало известно о смерти 75-летнего режиссера, сценариста, художника, заслуженного деятеля искусств России Виктора Бутурлина.

Собеседник сообщил, что узнал о смерти мастера от Федерального агентства новостей.

«Уходят последние из поколения пришедших в кинематограф на Ленфильм в 1980-е годы. Это большая потеря. Он заканчивал режиссерские курсы после меня, Константина Лопушанского. На Ленфильме он начал самостоятельно работать в начале 1980-х», — сказал режиссер.

«Уходят последние из поколения…»: режиссер Светозаров узнал от ФАН о смерти сценариста Бутурлина
kino-teatr.ru / omela

Виктор Бутурлин принимал участие в работе над такими всенародно любимыми сериалами, как «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Честь имею!..». Кроме того, он исполнил роль в картине Никиты Михалкова «Родня».

Ранее режиссер Сергей Никоненко в беседе с ФАН поделился воспоминаниями об актере Леониде Куравлеве. По словам собеседника, артист навсегда остался бы в истории отечественного кино, даже если бы сыграл лишь в фильме «Живет такой парень».

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Все новости / Шоу-бизнес / «Уходят последние из поколения…»: режиссер Светозаров узнал от ФАН о смерти сценариста Бутурлина
дмитрий светозаров виктор бутурлин
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