«Уходят последние из поколения…»: режиссер Светозаров узнал от ФАН о смерти сценариста Бутурлина

Сегодня уходят последние мастера из поколения пришедших в кинематограф на Ленфильм в 1980-е годы. Об этом в беседе с ФАН заявил кинорежиссер, сценарист Дмитрий Светозаров. Ранее стало известно о смерти 75-летнего режиссера, сценариста, художника, заслуженного деятеля искусств России Виктора Бутурлина.

Собеседник сообщил, что узнал о смерти мастера от Федерального агентства новостей.

«Уходят последние из поколения пришедших в кинематограф на Ленфильм в 1980-е годы. Это большая потеря. Он заканчивал режиссерские курсы после меня, Константина Лопушанского. На Ленфильме он начал самостоятельно работать в начале 1980-х», — сказал режиссер.

kino-teatr.ru / omela

Виктор Бутурлин принимал участие в работе над такими всенародно любимыми сериалами, как «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Честь имею!..». Кроме того, он исполнил роль в картине Никиты Михалкова «Родня».

Ранее режиссер Сергей Никоненко в беседе с ФАН поделился воспоминаниями об актере Леониде Куравлеве. По словам собеседника, артист навсегда остался бы в истории отечественного кино, даже если бы сыграл лишь в фильме «Живет такой парень».