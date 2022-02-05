Белоруссия ввела лицензирование вывоза лука, капусты и яблок

Минск, 5 февраля. Белоруссия намерена защитить внутренний рынок. В связи с этим экспорт лука, яблок и капусты будет осуществляться по разовым лицензиям белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщает агентство «Прайм».

Постановление правительства будет действовать три месяца. Антимонопольное ведомство объяснило, что контроль вывоза растениеводства — вынужденная мера, продиктованная резким ростом цен на плодовоовощную продукцию в соседних странах.

«Основная задача — защитить внутренний рынок от их бесконтрольного вывоза. Для этого мы вводим лицензирование экспортных поставок на эти виды товаров. Если у нас будут излишки, будем рассматривать в индивидуальном порядке и выдавать разовые лицензии, чтобы субъект хозяйствования мог их вывезти за рубеж», — заявил глава министерства Алексей Богданов.

Действие резолюции не будет распространятся на вывоз овощей и фруктов в государства — члены ЕАЭС.

Тем временем Индия планирует приобрести у Белоруссии миллион тонн калийных удобрений, причем рассчитаться за них в рупиях. Это будет первая подобная сделка между двумя странами после того, как в отношении Минска были введены западные санкции.