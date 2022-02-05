Создатель сериала «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин скончался от инфаркта

Санкт-Петербург, 5 февраля. Заслуженный деятель искусств России Виктор Бутурлин, ставший известным благодаря многосерийным детективам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», скончался от инфаркта, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Накануне 75-летний режиссер принимал экзамен у студентов, а после отправился домой. По дороге Бутурлину стало плохо, он упал на землю. Ему тут же вызвали скорую помощь. Создателя «Убойной силы» госпитализировали, а ночью он скончался. Как сообщил источник ФАН, вскрытие тела пока не делали.

Информация о смерти Бутурлина появилась 5 февраля на сайте киностудии «Ленфильм». Режиссер проживал в Санкт-Петербурге. У него осталась вдова и три дочери.