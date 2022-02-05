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Nissan Qashqai признали самым выгодным кроссовером на российском рынке в 2021 году

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 16:43
Общество
Nissan Qashqai признали самым выгодным кроссовером на российском рынке в 2021 году
nissan.ru  /  Nissan

Москва, 5 февраля. Дефицит превратил автомобили не только в средство передвижения, но и в объект инвестирования. Главное, выбрать для этого правильную машину, считает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Специалист нашел несколько кроссоверов, покупка которых не грозит потерей денег, поскольку они не дешевеют после того, как покидают автосалон. Самым выгодным в этом смысле приобретением был признан Nissan Qashqai. Модели уже десять, что не мешает ей оставаться в России бестселлером бренда.

И это при, казалось бы, весомом недостатке — отсутствии классического автомата. Оснащение кроссовера предполагает либо механику, либо вариатор. В целом Nissan Qashqai является просторной и надежной машиной с достаточным дорожным просветом. Однако продавать модель в таком виде будут только год, на смену ей уже готовят новое поколение.

Также в 2021 году россияне стали активнее покупать подержанные китайские автомобили. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Авто».

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