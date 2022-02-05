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Аналитик Юшков назвал блефом идею Европы о независимости от российского газа

Экономика
Аналитик Юшков назвал блефом идею Европы о независимости от российского газа
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 февраля. Европа на практике не может заменить российские поставки энергоресурсов, так что подобные заявления от компаний из ЕС следует считать блефом, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Народными Новостями».

Он напомнил, что никакая зарубежная компания не может за короткое время нарастить добычу газа. Все утверждения о готовности заменить «Газпром» ориентированы на европейскую общественность и призваны ее успокоить.

«Я думаю, они подключаются к информационной кампании всеобщего блефа, которую начали США. Ее цель — продвинуть идею: "Не бойтесь, вводите санкции, мы все решим". А откуда вы газ-то возьмете, если вы берете его у "Газпрома"?» — интересуется Юшков.

Геоэкономический фактор внес серьезные коррективы в стратегии закупок российского топлива странами ЕС. Дешевым, как еще год назад, топливо уже не будет, подчеркивал аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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евросоюз газ энергетика поставки газа Россия и ЕС
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