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Он был профессионалом: актер Селин о смерти режиссера «Убойной силы» Бутурлина

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 17:57
Шоу-бизнес
Он был профессионалом: актер Селин о смерти режиссера «Убойной силы» Бутурлина
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Советский и российский актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Селин в комментарии ФАН высказался о смерти режиссера Виктора Бутурлина.

Он скончался на 76-м году жизни в Северной столице. В истории кинематографа заслуженный деятель искусств России оставил неизгладимый след. Бутурлин был режиссером множества известных картин, в том числе и популярного сериала «Убойная сила». Сергей Селин, многим известный и полюбившийся по роли сотрудника убойного отдела Анатолия Дукалиса в сериалах Бутурлина, с трепетом вспоминает работу с ним.

Он был профессионалом: актер Селин о смерти режиссера «Убойной силы» Бутурлина
Prt Scr youtube.com / Alexander Bogdanchikov

«Хороший человек, хороший режиссер — очень хороший. Я работал у него с удовольствием. Он был профессиональным человеком и одним из первых режиссеров, с кем я начинал свою карьеру. Он снимал с нами и «Улицы [разбитых фонарей]», и «Убойную силу». Я его причисляю к режиссерам своего времени, к достойным своей профессии и к уважаемым людям в целом. Всегда радовались встречам. А теперь все перестали разговаривать друг с другом. Сейчас звонили? Нет, не звонили. Раньше общались? Да, раньше мы чаще виделись. А сегодня мы новости друг о друге узнаем вот по такому поводу. Грустно, жалко», — говорит Селин.

Ранее в Петербурге от осложнений после коронавируса на 85-м году жизни умер режиссер и сценарист Виктор Мережко. За время своей карьеры он принимал участие в написании сценариев для фильмов «Ночные забавы», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Здравствуй и прощай».

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