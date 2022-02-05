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Жители ЦАР осудили миротворцев ООН за возвращение боевиков CPC в деревню Обо

Весь мир
Жители ЦАР осудили миротворцев ООН за возвращение боевиков CPC в деревню Обо
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 5 февраля. Население центральноафриканской деревни Обо осудило контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) за возращение в населенный пункт ранее арестованных боевиков. Об этом сообщило издание Be-Afrika Sango.

«Усилия правительства по стабилизации обстановки на территории ЦАР сводятся на нет действиями «голубых касок». Они намеренно создают напряженность в регионе, чтобы продлить собственный мандат.

Недавно жители деревни Обо заметили, что на территорию населенного пункта вернулись три бывших члена группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC). До этого они убивали, насиловали и громили небольшие поселения в округе. Тем не менее бойцам правительственных сил (FACA) удалось задержать преступников и поместить в тюрьму Нгарагба», — пишут аналитики СМИ.

По словам гражданских, возвращению радикалов способствовали миротворцы ООН и сотрудники Специального уголовного суда, имеющие влиятельных покровителей на Западе.

«Руководство МИНУСКА сообщило, что их подчиненные просто выполняли прямые обязанности, действуя с санкций служителей Фемиды. Другими словами, мы наблюдаем предварительный сговор двух организаций, явно не заинтересованных в возвращении мира на территорию ЦАР.

По этой причине жители Обо выражают возмущение, требуя немедленно вывезти радикалов и вернуть в тюрьму», — заключили в Be-Afrika Sango.

Ранее население центральноафриканской деревни Бойо подтвердило, что миротворцы снабжают боевиков из различных группировок оружием и припасами.

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