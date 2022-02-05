Жители ЦАР осудили миротворцев ООН за возвращение боевиков CPC в деревню Обо

Банги, 5 февраля. Население центральноафриканской деревни Обо осудило контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) за возращение в населенный пункт ранее арестованных боевиков. Об этом сообщило издание Be-Afrika Sango.
«Усилия правительства по стабилизации обстановки на территории ЦАР сводятся на нет действиями «голубых касок». Они намеренно создают напряженность в регионе, чтобы продлить собственный мандат.
Недавно жители деревни Обо заметили, что на территорию населенного пункта вернулись три бывших члена группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC). До этого они убивали, насиловали и громили небольшие поселения в округе. Тем не менее бойцам правительственных сил (FACA) удалось задержать преступников и поместить в тюрьму Нгарагба», — пишут аналитики СМИ.
По словам гражданских, возвращению радикалов способствовали миротворцы ООН и сотрудники Специального уголовного суда, имеющие влиятельных покровителей на Западе.
«Руководство МИНУСКА сообщило, что их подчиненные просто выполняли прямые обязанности, действуя с санкций служителей Фемиды. Другими словами, мы наблюдаем предварительный сговор двух организаций, явно не заинтересованных в возвращении мира на территорию ЦАР.
По этой причине жители Обо выражают возмущение, требуя немедленно вывезти радикалов и вернуть в тюрьму», — заключили в Be-Afrika Sango.
Ранее население центральноафриканской деревни Бойо подтвердило, что миротворцы снабжают боевиков из различных группировок оружием и припасами.