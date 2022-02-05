Сборные России и США по шорт-треку дисквалифицировали за нарушения в эстафете на ОИ-2022

Пекин, 5 февраля. Шорт-трекисты из России и США не выступят в финальном забеге смешанной эстафеты в рамках зимней Олимпиады 2022 года.

Судьи дисквалифицировали сборные России и США по шорт-треку за нарушения во время полуфинального забега смешанной эстафеты в рамках ОИ-2022. Благодаря этому в финал олимпийских соревнований вышла китайская национальная команда.

Сборная России по шорт-треку, за которую выступали Семен Елистратов, Софья Просвирнова, Константин Ивлиев и Елена Серегина, была наказана за неправильную передачу эстафеты. Шорт-трекисты из РФ не примут участие даже в финале B.