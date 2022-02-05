Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 18:00
17:59
Армия
Войска ЗВО завершили тактические двусторонние учения в Воронежской области
17:59
Шоу-бизнес
Комик Морозов заявил, что Прокловой были выгодны отношения с Табаковым
17:58
Общество
Употребление селена может предотвратить болезнь Паркинсона
17:57
Происшествия
Нападение на экс-депутата Шингаркина может быть связано с его общественной деятельностью
17:57
Экономика
Украинцы в январе вывели почти 140 млн евро за границу
17:56
Политика
Депутат Белик: Bloomberg и Bild нагнетают панику в мире новостями о «вторжении» на Украину
17:54
Шоу-бизнес
Народный артист Лев Лещенко потратил на празднование 80-летия в кругу близких 5 млн рублей
17:54
Спорт
Спорт — вне политики: экс-депутат Рады Журавко раскритиковал украинских фанатов за антироссийские кричалки
17:51
Весь мир
Фермер обнаружил древнюю гробницу на западе Ливии
17:51
Общество
Резкое снижение массы тела может указывать на развитие пяти заболеваний
Все новости

Минобороны РФ опубликовало уникальное видео запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а»

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 16:48
Армия
Минобороны РФ опубликовало уникальное видео запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а»
Пресс-служба ВВПОД «Юнармия»

Москва, 5 февраля. Уникальные кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области показали на видео. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

В субботу Минобороны РФ сообщило об успешном запуске ракеты-носителя с космодрома Плесецк. «Союз-2.1а» доставил на земную орбиту военный спутник «Космос-2553». Через две минуты после старта ракету приняли на сопровождение наземными средствами управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. Всего к обеспечению запуска привлекли 40 наземных измерительных средств и свыше 70 боевых расчетов Воздушно-космических сил особого назначения.

Новый спутник оснащен бортовыми приборами и системами для отработки в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц.

Ранее глава Военно-космической академии им. Можайского (ВКА) Максим Пеньков рассказал, что почти все российские космические аппараты имеют двойное назначение, они способны выполнять и гражданские, и военные задачи.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны РФ опубликовало уникальное видео запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а»
минобороны плесецк ракета союз
Комментировать