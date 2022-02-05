Минобороны РФ опубликовало уникальное видео запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Москва, 5 февраля. Уникальные кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области показали на видео. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

В субботу Минобороны РФ сообщило об успешном запуске ракеты-носителя с космодрома Плесецк. «Союз-2.1а» доставил на земную орбиту военный спутник «Космос-2553». Через две минуты после старта ракету приняли на сопровождение наземными средствами управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. Всего к обеспечению запуска привлекли 40 наземных измерительных средств и свыше 70 боевых расчетов Воздушно-космических сил особого назначения.

Новый спутник оснащен бортовыми приборами и системами для отработки в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц.

Ранее глава Военно-космической академии им. Можайского (ВКА) Максим Пеньков рассказал, что почти все российские космические аппараты имеют двойное назначение, они способны выполнять и гражданские, и военные задачи.