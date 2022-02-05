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19FortyFive: Польша предоставит Украине просроченные боеприпасы в рамках военной помощи

Армия
19FortyFive: Польша предоставит Украине просроченные боеприпасы в рамках военной помощи
facebook.com  /  Міністерство оборони України

Вашингтон, 5 февраля. Польские власти поскупились на военную помощь для Украины и, скорей всего, предоставят партнеру просроченные ракеты и боеприпасы советского производства, о чем написал американский журнал 19FortyFive.

Военные поставки из Варшавы не помогут Киеву в гипотетической войне, поскольку партнеры из НАТО сливают украинской армии неликвидные вооружения, пишет американский портал 19FortyFive. «ПолитРоссия» приводит статью в пересказе.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна предоставит Украине военную помощь для дальнейшего противостояния «российской агрессии». Речь идет о партии ракет и ЗРК «Гром». Однако украинским военным не следует слишком радоваться, ведь «Громы» расцениваются как сомнительное средство против беспилотников, им по силу подбить только низколетящую медленную цель.

Что касается обещанных поляками дронов, то вариантов тут не много. Варшава располагает разработками из США и Израиля, лучшими среди них являются дроны-камикадзе Warmate. Но едва ли поляки захотят жертвовать их украинцам. Снимать с себя последнюю рубашку никогда не было любимым занятием у Варшавы.

Зато польский аналитик Кшиштоф Куска уверен, что Украина получит в избытке «старые боеприпасы постсоветского типа» с истекающим сроком годности. И от такой помощи даже больше вреда, чем пользы, если просроченные ракеты детонируют, находясь на складе.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил, что Польша продает Украине СПГ по повышенному тарифу, пользуясь нежеланием Киева покупать газ дешевле у Москвы.

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