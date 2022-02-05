Максим Аверин осудил актеров, которые привыкли к работе в театре

Москва, 5 февраля. Звезда сериала «Склифосовский» Максим Аверин заявил, что в последнее время стал по-другому относиться к своей профессии. Он не считает, что театр — это его дом.

По словам Аверина, многие его коллеги «врастают в стул» в театре и не торопятся что-то менять. Однако актер должен быть мобильным, искать новые проекты.

«Нет, театр — это профессия, которая требует полной отдачи. Я ругаю службы, которые сейчас все постоянно сидят в телефоне и при этом еще и пытаются работать, — это ж кошмар!» — поделился он с изданием «Аргументы и Факты».

Нынешние актеры совсем по-другому относятся к своей профессии, чем их предшественники, подытожил Аверин. Артист в разные годы работал в театре «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, сейчас он занят в спектаклях в Московском академическом театре сатиры. Однако славу Аверину принесли работы в кино, в том числе в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский».