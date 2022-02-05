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Макрон и Джонсон назвали поиск дипломатического решения приоритетом в украинском вопросе

Политика
Макрон и Джонсон назвали поиск дипломатического решения приоритетом в украинском вопросе
Pr Scr twitter.com

Лондон, 5 февраля. Поиск дипломатического решения в ситуации вокруг Украины является приоритетной задачей. К такому выводу пришли британский премьер Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Стороны провели телефонные переговоры 5 февраля. В рамках беседы они обсудили обострение ситуации вокруг Киева.

«Лидеры ознакомили друг друга с ходом проводимых обеими сторонами переговоров с международными партнерами, затронув и состоявшийся на этой неделе визит премьер-министра в Киев», — сказано в сообщении канцелярии британского политика.

Джонсон и Макрон согласились с тем фактом, что поиск дипломатического урегулирования в украинском вопросе является первоочередным приоритетом.

Политолог Юрий Дудкин ранее предупредил Киев об угрозе со стороны Запада и лично Джонсона. По словам эксперта, Украина ежедневно по каплям теряет свои жизненные силы.

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