Лондон, 5 февраля. Поиск дипломатического решения в ситуации вокруг Украины является приоритетной задачей. К такому выводу пришли британский премьер Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Стороны провели телефонные переговоры 5 февраля. В рамках беседы они обсудили обострение ситуации вокруг Киева.

«Лидеры ознакомили друг друга с ходом проводимых обеими сторонами переговоров с международными партнерами, затронув и состоявшийся на этой неделе визит премьер-министра в Киев», — сказано в сообщении канцелярии британского политика.

Джонсон и Макрон согласились с тем фактом, что поиск дипломатического урегулирования в украинском вопросе является первоочередным приоритетом.

Политолог Юрий Дудкин ранее предупредил Киев об угрозе со стороны Запада и лично Джонсона. По словам эксперта, Украина ежедневно по каплям теряет свои жизненные силы.