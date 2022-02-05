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Правительство одобрило изменение закона о пенсионном страховании на Курилах

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 16:11
Экономика
Правительство одобрило изменение закона о пенсионном страховании на Курилах
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 февраля. Кабмин РФ одобрил изменения в федеральном законе об обязательном пенсионном страховании. Проект касается Курильских островов.

Потребность в обновлении нормы пенсионного законодательства возникла из-за введения специального налогового режима на Курилах. Пониженные тарифы страховых взносов необходимо законодательно закрепить для вновь зарегистрированных организаций.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" с учетом синхронизации сроков вступления его в силу с положениями проекта федерального закона №27883-8 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и внести в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Специальный налоговый режим на Курилах ранее потребовал создания поправок для Налогового кодекса РФ, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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