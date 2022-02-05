Ливия получила пост второго заместителя председателя Афросоюза

Аддис-Абеба, 5 февраля. Ливия получила пост второго заместителя председателя Африканского союза (АС) во время 35-й сессии Ассамблеи организации.

Согласно сообщению министерства иностранных дел нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ), в ходе заседания объявлено об избрании руководства АС на 2022–2023 год. Председателем станет Сенегал. Ливия, Ангола и Демократическая Республика Конго заняли места заместителей.

В субботу, 5 февраля, стартовала двухдневная встреча Афросоюза в штаб-квартире организации в Аддис-Абебе. Североафриканскую страну на мероприятии представляет глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи.

Ранее в столице Эфиопии прошла 40-я сессия Исполнительного совета АС, во время которой Марокко получило трехлетний мандат в Совете мира и безопасности (PSC). За кандидатуру королевства отдано 60% голосов.